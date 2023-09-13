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Штыль о нейтральном статусе: «Для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны – не нормально»

Штыль – серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. «На данный момент нет никаких сомнений, что мы будем допущены на Кубок мира, где будет добор олимпийских лицензий.

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