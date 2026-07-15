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Власти Индии начали обсуждать допуск бизнеса к добыче тория

Власти Индии начали обсуждать допуск бизнеса к добыче тория

Власти Индия начали обсуждать политические меры в том, чтобы открыть для частных компаний строго управляемый государством сектор добычи тория, сообщает 15 июля газета The Economic Times со ссылкой на осведомленный источник.

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