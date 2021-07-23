Мигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»

Спички - не игрушкаПолитикаМигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки» Конечно, и в советское время групповые драки случались, однако от мигрантских разборок они отличались кардинально.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWПwitalechka петровБла бла... У нас почти весь список ФОРБС из мигрантов или их потомков.NNataСобственно , попался мигрант на нарушении - домой за свой счет и 7 лет без права въезда. Не важно какого нарушения - драка или на красный свет дорогу перешел, собачку пнул или мусор мимо урны бросил. Вот тогда будут вести себя нормально. А диаспоры если впишутся со своими требованиями - привлечь к уголовной ответственности , причин много - разжигание национальной розни, противление действующим законам РФ, да мало ли еще.Те кто находится на территории РФ не законно - волчий билет до конца жизни.Виктор МурашовСо своим уставом в чужой монастырь не ходят. Они должны соблюдать наши законы, по нашим законам их и привлекать к ответственности.ВКвладимир казарскийМало привлекать к ответственности, за криминал мигрантам нужно вводить пожизненный запрет на въезд в страну.Комментировать
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