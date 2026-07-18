Когда молчание говорит громче слов: мой опыт просмотра романтического триллера «Номер, который вы набрали»

Признаюсь честно, я приступила к просмотру этой дорамы с изрядной долей скепсиса. Казалось бы, очередная история о браке по расчету, где холодный, успешный муж и тихая, незаметная жена годами живут как соседи по коммуналке.
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