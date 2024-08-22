Рязанский владельцев собак будут штрафовать за животных без регистрации

Представитель ГУ ветеринарии уточил, что штрафы для владельцев собак сейчас разрабатываются. Предполагается, что если владелец откажется регистрировать своего питомца, то ему придётся заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, при этом уточняется, что такую меру будут применять только в «исключительных случаях», а акцент сделают на профилактической работе.