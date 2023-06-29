Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли доставить женщину с отеком Квинке до больницы

В ходе несения службы на улице Мясникяна в селе Чалтырь Ростовской области инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Мясниковскому району старший лейтенант полиции Анатолий Горбасёв и младший лейтенант полиции Александр Стороженко заметили женщину, которая просила помощи на дороге.
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