Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли доставить женщину с отеком Квинке до больницы

В ходе несения службы на улице Мясникяна в селе Чалтырь Ростовской области инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Мясниковскому району старший лейтенант полиции Анатолий Горбасёв и младший лейтенант полиции Александр Стороженко заметили женщину, которая просила помощи на дороге.