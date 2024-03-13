Юрист рассказал, как банки навязывают клиентам невыгодные условия

Специалист посоветовала пользоваться латинским правилом: "При сомнении воздерживайся!" Юрист Изабелла Атласкирова рассказала о том, как случаются ситуации, при которых заемщик оказывается должен банку даже после погашения долга.
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