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ГТРК Татарстан

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Рифат Сабитов возглавил жюри первой премии «Журналист года» в Северной Осетии

Рифат Сабитов возглавил жюри первой премии «Журналист года» в Северной Осетии

Заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ Рифат Сабитов принял участие в церемонии награждения лауреатов первой премии «Журналист года» в Северной Осетии.

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