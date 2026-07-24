Рифат Сабитов возглавил жюри первой премии «Журналист года» в Северной Осетии

Заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ Рифат Сабитов принял участие в церемонии награждения лауреатов первой премии «Журналист года» в Северной Осетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии