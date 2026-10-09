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Царьград

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В Киеве не объявляют эвакуацию назло Путину - Кличко. Зеленский планирует новые удары. В России крутят у виска: "Массовое самоубийство"

В Киеве не объявляют эвакуацию назло Путину - Кличко. Зеленский планирует новые удары. В России крутят у виска: "Массовое самоубийство"

Пока мэр Киева Кличко призывает всех, кто может, уехать из мегаполиса на фоне блэкаута, проблем с водой, транспортом, теплом и канализацией - врио украинского президента Зеленский живёт с комфортом и планирует новые удары по территории России.

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