At least 3 killed, dozens hurt in Russian strikes on northeastern Ukraine

Russian strikes on northeastern Ukraine overnight killed at least 3 people, injured dozens and caused power outages after energy facilities were hit.
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