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Военнопленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК и их нарушении договоренностей

Военнопленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК и их нарушении договоренностей

Пленный боевик 80-й бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шеботько 6 апреля поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) берут взятки с военнослужащих и не сдерживают договоренности.

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