Соус, фасоль, тунец. Эксперты объяснили, откуда ботулизм в готовых салатах

В понедельник, 17 июня, случаев заражений ботулизмом в Москве стало в разы больше, чем день назад. Если в воскресенье, по данным столичного СК, минимум десять человек от 18 до 60 лет отравились едой, заказав ее из сервисов доставки, то на следующий день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число отравившихся выросло для 121 человека.
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