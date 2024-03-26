Глава Крыма порекомендовал повременить с развлечениями

Демонстрация веселья, по мнению Сергея Аксенова, в нынешние времена признак бессовестности. Аксенов напомнил, что с сегодняшнего дня прекращается запрет на проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий, введенный в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».