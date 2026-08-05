Рязанцам дали телефон для выяснения адресов укрытий и жалоб на закрытые двери

В целом обязанность оповестить жителей об адресе укрытия и обеспечить туда доступ возложена на управляющие компании, однако многие горожане оставляли жалобы: листовки для информирования в подъездах не были своевременно заполнены, а кто-то не смог найти людей с ключами.
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