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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцам дали телефон для выяснения адресов укрытий и жалоб на закрытые двери

Рязанцам дали телефон для выяснения адресов укрытий и жалоб на закрытые двери

В целом обязанность оповестить жителей об адресе укрытия и обеспечить туда доступ возложена на управляющие компании, однако многие горожане оставляли жалобы: листовки для информирования в подъездах не были своевременно заполнены, а кто-то не смог найти людей с ключами.

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