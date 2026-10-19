Премьера фильма в кинотеатрах состоится 10 декабря. Полина Гухман в фильме «Родная кровь» Пресс-службаПоявились трейлер и постер российского психологического хоррора «Родная кровь», который выйдет в широкий прокат 10 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Составит завещани...
- Алексей Учитель р...
- ЛЛ Дворцов рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым