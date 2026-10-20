“Texas Democratic Senate hopeful James Talarico got a big-name boost from a surprising corner of the Republican Party as former first daughter Barbara Bush recently donated to the main PAC supporting his campaign,” Fox News reports.
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