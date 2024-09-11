Челябинские таможенники вернули в Казахстан 80 тонн арбузов и дынь из-за подложных документов

80 тонн бахчевых с фиктивными документами таможенники вернули в Казахстан. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, на границе с Казахстаном челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии арбузов и дынь.