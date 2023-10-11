Как преобразились 15 девушек, доверив свои волосы модному парикмахеру

Не даром говорят, что стрижка играет огромное значение во внешности, как мужчин, так и женщин. Сегодня мы покажем вам представительниц прекрасного пола, которые захотели преобразиться и доверили свои волосы в руки Джейн Мэттьюс — парикмахера из США.