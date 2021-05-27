В Красноярске прошел спортивный урок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

По инициативе члена Общественного совета Алексея Шушеначева и при содействии сотрудников ПДН МУ МВД России «Красноярское» для детей, состоящих на учете в ОВД и воспитанников детского дома в спортивном зале МОУ «Средняя школа № 8 «Созидание» прошел открытый урок по скалолазанию.
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