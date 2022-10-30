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На очередном съезде Союза журналистов России в состав включили отделения ЛДНР, Херсона и Запорожья

На очередном съезде Союза журналистов России в состав включили отделения ЛДНР, Херсона и Запорожья

На прошедшем накануне XIII Съезде Союза журналистов России в Москве на новый пятилетний срок был единогласно переизбран председатель Владимир Соловьев, а также включены четыре новых члена — СЖР ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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