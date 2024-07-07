В России из-за аномальной жары вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры

В России из-за аномально жаркой погоды резко увеличился спрос на кондиционеры и вентиляторы. Последние стали приобретать чаще на 80% по сравнению с показателями прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».
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