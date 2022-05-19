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Макдэвид впервые набрал 4 очка в матче плей-офф – 1+3 против «Калгари»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал 3 голевые передачи в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (6:9, 0-1 в серии).

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