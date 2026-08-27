От деревянного валика до китайского гиганта: как итальянская Candy потеряла родину

Есть бренды, которые намертво вросли в наше представление о быте. Видишь знакомый логотип — и в голове автоматически всплывает картинка: аккуратная кухня, стиральная машина, которая служит верой и правдой не один год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии