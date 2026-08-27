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Энциклопедия Техники

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От деревянного валика до китайского гиганта: как итальянская Candy потеряла родину

От деревянного валика до китайского гиганта: как итальянская Candy потеряла родину

Есть бренды, которые намертво вросли в наше представление о быте. Видишь знакомый логотип — и в голове автоматически всплывает картинка: аккуратная кухня, стиральная машина, которая служит верой и правдой не один год.

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