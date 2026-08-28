КСИР: Иран полностью контролирует Ормузский пролив

STRINGER/EPA/TASS Иран полностью контролирует судоходство в Ормузском проливе. Об этом 29 августа сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
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