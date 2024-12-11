Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что желает прекращения огня

REUTERS/Piroschka van de Wouw Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе французского государства Эммануэлю Макрону, что желает немедленного прекращения огня на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.