Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что желает прекращения огня

REUTERS/Piroschka van de Wouw Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе французского государства Эммануэлю Макрону, что желает немедленного прекращения огня на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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