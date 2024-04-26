Помните, как все мы обсуждали грозные заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ситуации в стране Небратии? После этого ещё выяснилось, что Париж отправил небратьям помощи за два года в разы меньше, чем та же Германия, не говоря уже о Соединённых Штатах Америки, а французские компании вовсю закупают российский сжиженный природный газ.