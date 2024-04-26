Помните, как все мы обсуждали грозные заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ситуации в стране Небратии? После этого ещё выяснилось, что Париж отправил небратьям помощи за два года в разы меньше, чем та же Германия, не говоря уже о Соединённых Штатах Америки, а французские компании вовсю закупают российский сжиженный природный газ.
"Мы не будем вассалом США". Макрон взбрыкнул на Вашингтон
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Видимо потому что уж больно толстую тростинку ему вставили для надутия всего..............
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3 час.
Дмитрий Гурин
Происходит то что ВВП предлагал еще более двух лет назад. Всего три слова с приставками "Де"............... С экономикой потом разбираться будут, если будет с кем.
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3 час.
В
Воробей
Я считаю, что в данной теме речь идёт не об Украине, которая есть прокси, а о самом Западе, в первую очередь.
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19 мин.
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