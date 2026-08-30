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Инфекция и диета по-разному перестраивают клетки кишечника дрозофил

Инфекция и диета по-разному перестраивают клетки кишечника дрозофил

Исследование на модельном организме — плодовой мушке дрозофиле — выявило два принципиально разных механизма, которыми кишечник реагирует на внешние воздействия.

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