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Царьград

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"Повестки всё не было и не было, я сам пошёл в военкомат": Снайпер "Сеня" о секретах своей работы

"Повестки всё не было и не было, я сам пошёл в военкомат": Снайпер "Сеня" о секретах своей работы

Задолго до начала СВО он уже служил в армии, потом ушел на гражданку, а во время мобилизации решил подписать контракт и снова встал в строй, чтобы помогать своим товарищам.

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