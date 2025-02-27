"Какашки и желтый снег". Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков

Жители возмущены, что общественное место отдыха превратилось в большой туалет Жители Барнаула возмущены тем, что владельцы собак превратили в туалет для своих питомцев сквер Химиков, расположенный возле площади им.
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