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"Какашки и желтый снег". Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков

"Какашки и желтый снег". Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков

Жители возмущены, что общественное место отдыха превратилось в большой туалет Жители Барнаула возмущены тем, что владельцы собак превратили в туалет для своих питомцев сквер Химиков, расположенный возле площади им.

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