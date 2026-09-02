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Цена на газ в Европе впервые с конца 2022 года превысили 900 долларов

Цена на газ в Европе впервые с конца 2022 года превысили 900 долларов

Европейский газ вновь оказался в центре внимания энергетического рынка. Стоимость октябрьских фьючерсов на площадке ICE поднималась примерно до 903 долларов за 1 000 кубометров, или 75,3 евро за МВт·ч.

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