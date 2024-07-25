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Царьград

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Убивший 19-летнюю пермячку таксист заявил, что оговорил себя

Убивший 19-летнюю пермячку таксист заявил, что оговорил себя

Мужчина сообщил, что признание из него попросту выбили.Убивший 19-летнюю студенту пермский таксист заявил, что оговорил себя, а признание из него якобы выбили.

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