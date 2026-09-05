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ИА Регнум

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На Запорожской АЭС начали работу по восстановлению работоспособности ЛЭП

На Запорожской АЭС начали работу по восстановлению работоспособности ЛЭП

На Запорожской атомной электростанции начаты ремонтно-восстановительные работы для обеспечения работоспособности линии внешнего энергоснабжения.

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