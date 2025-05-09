Türkiye: Рабочая партия Курдистана скоро объявит о самороспуске

Рабочая партия Курдистана скоро объявит о самороспуске. Об этом пишет турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на заявление пресс-секретаря правящей партии "Справедливости и развития" (Партия АК) Омера Челика.
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