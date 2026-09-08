В ЕР предложили не проводить обязательный учет птицы для личных нужд

Предложение домашнюю птицу вывести из-под обязательного учета, если ее не используют для дополнительного заработка, а выращивают только для себя, инициировал замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко, 8 сентября сообщает ТАСС.
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