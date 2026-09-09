Без объяснения причин Apple подняла цены на iPhone 17, iPhone 17e и iPhone Air

Судя по всему, все эти модели будут продаваться еще как минимум полгода Обычно после премьеры новых iPhone Apple снижала стоимость моделей прошлого поколения, но в этот раз все пошло по-другому: Apple подняла цены на линейку iPhone 17.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым