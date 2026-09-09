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Без объяснения причин Apple подняла цены на iPhone 17, iPhone 17e и iPhone Air

Без объяснения причин Apple подняла цены на iPhone 17, iPhone 17e и iPhone Air

Судя по всему, все эти модели будут продаваться еще как минимум полгода Обычно после премьеры новых iPhone Apple снижала стоимость моделей прошлого поколения, но в этот раз все пошло по-другому: Apple подняла цены на линейку iPhone 17.

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