За сегодня важное:

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**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Поживём ...увидим...А пока одно БЛа, БЛА.
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9 час.
lislis lissil
Вы хотите сказать что мы не берем свое ?-А Вы не засланный ли казачок ?CК разберется!
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8 час.
Люция Гагарина
🙏👍❤️
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6 час.

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