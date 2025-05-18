Российские военные ударили по аэродрому и складам боеприпасов ВСУ

Российские войска, включая авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию, нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
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