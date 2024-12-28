Центробанк ожидает пика инфляции лишь к апрелю 2025 года

Регулятор послал отложенный сигнал — и озадачил. Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки во время «недели тишины» и самого заседания Совета директоров, по итогам которого было принято решения о сохранении «ключа» в 21%.
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