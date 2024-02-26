«Целых домов не так много»: Пушилин о состоянии Авдеевки и ее судьбе

Судьба освобожденного города Авдеевка от украинских боевиков будет решаться на федеральном уровне. Такое заявление сделал руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.
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