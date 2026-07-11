Билеты на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Англия – Норвегия перепродают за $1 млн

Стоимость билетов на четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Норвегии на платформе перепродажи Международной федерации футбола (ФИФА) достигла беспрецедентных высот.
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