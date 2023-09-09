В Великобритании назвали новую угрозу для украинского народа

Снаряды с обедненным ураном станут новой угрозой безопасности народа Украины. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф, осудив отправку такого типа вооружений Киеву в рамках нового пакета американской военной помощи.
Снаряды с обедненным ураном станут новой угрозой безопасности народа Украины. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф, осудив отправку такого типа вооружений Киеву в рамках нового пакета американской военной помощи.
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