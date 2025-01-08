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Анатомия предательства Тухачевского, его не состоявшаяся расправа над Сталиным

Анатомия предательства Тухачевского, его не состоявшаяся расправа над Сталиным

Исаак Дойчер в своей книге «Stalin: A Political Biography» 1967 года написал, что группа военачальников хотела произвести военный переворот: «основная часть переворота была намечена как дворцовый переворот в Кремле, кульминацией которого должно было стать убийство Сталина».

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Вошь это ты! Мало ты в тундре был, там твое место! Скоро поедешь северный широтный ход прокладывать!
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1 час.
Алексей Тан
У паразитов, всё чужими руками!.... даже в РАЙ... на чужом х... въехать хотят.
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1 час.
ЕБ
Евгений Бут
А ты смотрю уже въехал! Вошь лобковая!
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39 мин.

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