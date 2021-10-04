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Солнечный цикл ускоряется с 2-х кратным опережением. Микроновая летом 2022-го года?

Солнечный цикл ускоряется с 2-х кратным опережением. Микроновая летом 2022-го года?

  Как сообщает сегодня spaceweather.com, 25-й солнечный цикл продолжает идти с диким опережением. Еще пару месяцев назад светлые адепты предполагали, что цикл как бы сместится на 6-8 месяцев, поскольку пятна на Солнце появляются чаще и быстрее, однако сейчас, только в самом начале цикла уже произошло годовое смещение и по солнечному календарю мы живем сейчас где-то в 2023-м году: Как истолковать это чудо природы светлые адепты не знают, поэтому версии высказывают конспирологи, у которых в рамках существующих парадигм версий сейчас две: а) Солнце скоро взорвется  по типу микроновой.

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