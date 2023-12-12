Александр Козлов: Импортозамещение повышает эффективность предприятий городского хозяйства Москвы

Импортозамещение повышает устойчивость предприятий городского хозяйства столицы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.
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