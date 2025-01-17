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«Пацанки» Амина и Андрющенко, бывший Бузовой Лебедев, Милана Тюльпанова: 16 участников «Выживалити»

«Пацанки» Амина и Андрющенко, бывший Бузовой Лебедев, Милана Тюльпанова: 16 участников «Выживалити»

14 февраля на «Пятнице!» стартует новый сезон реалити «Выживалити». Победитель проекта получит крупный денежный приз — 10 миллионов рублей.

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