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Царьград

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Экс-глава УКС Самары пойдет под суд за ущерб бюджету в 34 млн

Экс-глава УКС Самары пойдет под суд за ущерб бюджету в 34 млн

Бывший директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов предстанет перед Ленинским районным судом Самары по обвинению в приемке и оплате оборудования для детского отделения психиатрической больницы по уже расторгнутому контракту, из-за чего бюджет региона потерял более 34 млн рублей.

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