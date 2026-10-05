Экс-глава УКС Самары пойдет под суд за ущерб бюджету в 34 млн

Бывший директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов предстанет перед Ленинским районным судом Самары по обвинению в приемке и оплате оборудования для детского отделения психиатрической больницы по уже расторгнутому контракту, из-за чего бюджет региона потерял более 34 млн рублей.