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Невеста

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Невидимый груз домашней рутины: почему устаёт тот, кто всё помнит

Невидимый груз домашней рутины: почему устаёт тот, кто всё помнит

Бытовые обязанности редко выглядят как полноценная работа. Никто не ставит оценок за вовремя вынесенный мусор, не выписывает премию за чистую раковину и не фиксирует в табеле, сколько раз за вечер вы ответили на вопрос «а где лежит?».

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