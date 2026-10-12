Невидимый груз домашней рутины: почему устаёт тот, кто всё помнит

Бытовые обязанности редко выглядят как полноценная работа. Никто не ставит оценок за вовремя вынесенный мусор, не выписывает премию за чистую раковину и не фиксирует в табеле, сколько раз за вечер вы ответили на вопрос «а где лежит?».