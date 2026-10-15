Облигации Полюс, Борец Капитал и АФК Система показали изменения от -0,2% до +0,4% на Мосбирже. Чем выше рейтинг облигации, тем ниже её доходность и выше надёжность эмитента.
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