МИД Украины: Кулеба и Боррель обсудили поставки систем ПВО и снарядов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели переговоры, в рамках которых обсудили поставки Киеву систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.
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