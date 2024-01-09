Халява: Bandai Namco раздает 100 тыс Steam-ключей экшена по аниме «Наруто» с рейтингом 85%Европейское отделение Bandai Namco проводит бесплатную раздачу анимешного экшена Naruto to Boruto: Shinobi Striker (ее рейтинг составляет 85%).
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